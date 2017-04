Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cree que este es el momento de apostarle a la Argentina. Por eso, precisó que la entidad que preside le entregará créditos a ese país por la suma de US$ 2100 millones.

El resto de la entrevista concedida al Diario La Nación de Argentina, Moreno desplegó las proyecciones económicas del BID frente al país suramericano.

-¿Por qué este proyecto de instalar la sede del BID en la Villa 31?

Todo empezó en la reunión que se dio en Quito. Cuando le comenté la idea al alcalde Horacio Rodríguez Larreta, me miró como diciendo “Este hombre enloqueció”, pero cuanto más lo pensaba, más me convencía. El BID tiene que estar ayudando a mejorar la realidad de esta villa, entonces por qué no instalar las oficinas ahí.

-¿Por dónde pasa, para usted, la pobreza?

– La pobreza, más allá de que la gente no tiene acceso a buenos servicios, tiene bajos ingresos, empleos informales o no tiene acceso a salud o educación, pasa por la autoestima, por esa noción de que hablamos de personas que nacen en la pobreza y consideran que están condenadas a quedarse ahí. Hay que romper con ese ciclo psicológico.

-Hubo otro tema que fue la aprobación de un crédito para la Argentina. ¿Por qué se decidió y qué es lo que terminó empujando eso?

Cuando la Argentina estaba en default técnico, cada crédito que se le daba al país consumía nuestro capital. Eso nos llevó a una situación muy difícil, porque, de los créditos totales del banco, cerca del 54% del capital lo consumía la Argentina. En la medida que se arregló el problema de los holdouts, nos libera más capital. Y creo que este es el momento de apostarle a la Argentina. Por eso estamos haciendo un esfuerzo gigantesco y este año vamos a aprobar una cifra récord en la historia del banco: US$ 2100 millones. Pero no es tanto el dinero, sino lo que conseguimos como resultado de otras instituciones que vienen a hacer inversiones al lado nuestro.

-¿Qué implican esas inversiones?

-Son inversiones centrales para el futuro, como el caso de la villa, o muchos programas que estamos haciendo en las provincias. También el programa de agua y saneamiento que estamos haciendo en varias provincias. O vías y energía. Electrificación rural en zonas donde se necesita. También está el programa que es muy importante para aumentar la producción agrícola. Son miles los programas que tenemos en el banco que van dirigidos a construir un mejor crecimiento económico y un nuevo día para los argentinos.

-Hay una pregunta que hacen los inversores localmente: ¿Es esto un recreo entre un populismo y otro o es un proyecto de largo plazo?

-Nosotros no tenemos otra mirada que no sea la de largo plazo. ¿Por qué? Porque un crédito que le damos a la Argentina, primero que no lo pagan durante el gobierno de turno. De tal manera que las decisiones que tomamos son puestas en un futuro muy importante en el cual están dirigidos nuestros proyectos. En cada proyecto que hace el BID estamos preocupados en saber a cuantas familias beneficia.

-Había quien comparaba el destino de la Argentina con el de Venezuela y hoy Venezuela tiene una realidad muy distinta. ¿Cree que va a haber recuperación también allí?

-Yo espero que así sea. Es muy triste ver lo que pasa hoy en Venezuela. Es una economía que viene contrayéndose año tras año en los últimos tres años. En última instancia, serán los venezolanos los que tendrán que tomar sus propias decisiones. Ellos serán los que encuentren la manera de buscar un nuevo camino.

La Nación