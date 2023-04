Colombia plantea una investigación internacional para el caso de Santrich

Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021 en Venezuela en un supuesto enfrentamiento entre guerrillas, fue expulsado de la JEP tras abandonar el acuerdo de paz firmado en 2016 y volver a la clandestinidad con la «Segunda Marquetalia», una disidencia comandada por el también exlíder de las FARC alias «Iván Márquez».

Sin embargo, la JEP se pronunció sobre la petición de extradición que constaba contra él cuando aún estaba sometido a la justicia transicional.

Según dijo el mes pasado el presidente del tribunal, Roberto Vidal, la Fiscalía de entonces no le entregó a la Jurisdicción toda la información -que fue requerida en varias oportunidades-, para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte.

«El ocultamiento de la información requerida por autoridades judiciales es una práctica que no puede tolerarse», aseguró la JEP en su denuncia, donde relata que pidió a la Fiscalía de entonces que «hicieran entrega de la documentación que permitiera cumplir el deber de pronunciarse sobre si debía operar o no la garantía de no extradición» de Santrich, información que no fue suministrada.

La JEP habla de lo que «parece ser un ocultamiento sistemático» de la información de este proceso, aunque su presidente aseguró que no se están pronunciando sobre un posible «entrampamiento» a Santrich, como han alegado miembros del actual Gobierno, que hubo para falsificar, supuestamente, pruebas de sus vínculos con el narcotráfico y forzar así su extradición. EFE