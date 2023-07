La historia de la edición impresa de El Carabobeño resurge, esta vez contada por la excelente pluma de Sebastián de la Nuez en el portal La Gran Aldea.

«Todas estas iniquidades de la hegemonía comunicacional dejan sus cicatrices, pero también pueden revelarle a la víctima fortalezas inéditas. Hay gente que no se arredra ante el chantaje, y la indignación que siente ante la violencia chavista la fortalece, se descubre a sí misma capaz de algo que pensaba fuera de su alcance. Eso suma para bien. Hoy, uno halla héroes donde antes veía nada más un empresario de los medios o una reportera fajada».

Así inicia el periodista el relato sobre la edición impresa de este medio de comunicación, cuyo último ejemplar circuló el 17 de marzo de 2016, a la que define como «una historia de valores compartidos, defensa de la libertad de expresión y entereza».

Se trata de un recuento y análisis de lo que ocurrió desde 2013, cuando se cerraron las posibilidades de importación de papel a través de Cadivi, hasta el 2016, cuando circuló la última edición impresa, luego de pasar por la penosa y lamentable situación vivida con el Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

«Pero eso, las ventas disparadas donde teóricamente no debieran dispararse, los colocó de nuevo en el ojo del huracán. Los operadores de la Corporación Maneiro no respondieron más nunca; el WhatsApp era la manera en que se comunicaban, pero el jefe de Ventas de la entidad gubernamental no respondía. Hugo Cabezas era el jefe allá. Cabezas les respondió con un buen pedido de papel, incluso les puso más bobinas de las que habían pedido.

Pero esa fue la últimas vez.

Por cierto, Cabezas ahora se ha puesto en el bando contrario al de Maduro. De poco le sirvió tanto servilismo».

