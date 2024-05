Presidente electo de Panamá: Espero que en Venezuela las elecciones sean realmente libres

Sobre el tema migratorio, aseguró que su objetivo desde la Presidencia será impedir que siga entrando población al país centroamericano con destino a los Estados Unidos, aunque aclaró que no planea poner una cerca en la selva del Darién.

“Yo conozco el Darién y lo difícil que es, yo fui ministro de Seguridad. No estoy diciendo que pongamos una cerca ni mucho menos, no es lo que me anima, eso es imposible hacerlo, pero sí hay mucha tecnología que se puede usar y sobre todo desincentivar el ingreso de población migrante al país!, explicó Mulino.