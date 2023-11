El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, se refirió este viernes al ataque que le hizo al director del medio digital Palpitar Trujillano, Andrés Briceño, durante la transmisión de su programa semanal «Háblame Gerardo» que transmite por varias emisoras de radio y sus redes sociales.

Después de hora y media de transmisión, este 10 de noviembre aseguró que con la llamada que le hizo a Briceño con la cual lo amenazó y profirió insultos «en nombre del pueblo de Trujillo lo puse en su sitio y chilló y lo quiso sacar por las redes sociales. A mí no me van a chantajear, que sigan diciendo lo que quieran decir. La obra está allí en la calle».

Márquez defendió los adornos alusivos a la Navidad que colocó su gestión en la avenida Bolívar de la capital trujillana y explicó que la denuncia de Palpitar Trujillano sobre la caída de uno de ellos fue producto del golpe que le dio un camión con el que fijaban las estructuras.

«No me interesa lo que diga ese irresponsable que cree que porque tiene un periódico digital, un panfleto de esa categoría, que no lo lee además casi nadie, puede decir lo que le dé la gana», advirtió a Briceño y al medio Palpitar Trujillano, que en el pasado ha sufrido ataques a sus instalaciones.

Lee también: La SIP denuncia el constante y sistemático régimen de censura que se mantiene en Venezuela

Márquez, militar retirado y diputado a la Asamblea Nacional de 2020 antes de ganar las elecciones regionales en noviembre de 2021, dijo a Briceño el 7 de noviembre lo siguiente: «A partir de ahora tienes la guerra declarada conmigo y anda donde te dé la gana, pero ahora vas a saber quién soy yo por las malas. Me estás buscando ahora por las malas».

Acusa a Diario Los Andes de «hacer terrorismo»

Este viernes también atacó al Diario de Los Andes, al que acusó de «utilizar a la prensa para hacer terrorismo».

«No me van a chantajear. Cómo no me va a chantajear otro panfleto digital que el dueño estuvo preso por estafador… porque robó a varias familias en el estado Trujillo y se quedó de esas familias elitescas que se creían dueños del poder y que utilizan un periódico para manipular a quien estaba aquí en este Palacio de gobierno».

Lee la nota completa en Efecto Cocuyo.

