La tarde de este martes el cineasta y actor Carlos Daniel Alvarado, junto al actor protagonista, Mario Sudano, presentó en la ciudad de Valencia la película “Venite pa´ Maracaibo”, que ya se encuentra disponible en las principales salas de cine de Venezuela.

“Venite pa´ Maracaibo” es una comedia de 90 minutos que entre parranda zuliana y mucho colorido, enaltece a los artistas y refleja que los sueños sí se hacen realidad con la historia de un actor fracasado que después de muchos años intentándolo y sin lograr conseguir un papel para una producción, le toca regresar a su lugar de origen: Maracaibo.

El joven realizador señaló que este proyecto que rinde tributo a los actores, también se trata de un homenaje que quiso hacerle en vida a través de la ciudad de Maracaibo a su papá , el actor y cantante venezolano Daniel Alvarado, conocido popularmente como el “Negrito Fullero”.

“Esta película es muy importante para mí porque soy hijos de actores, mi abuela era actriz y soy actor desde los 5 años. Entonces quería homenajear a esos actores que no han logrado el éxito comercial y a los que lo han logrado también”.

Carlos Daniel Alvarado indicó que junto a su padre tuvo la oportunidad de recrear esta ficción, al conversar en vida sobre aspectos importantes de la construcción del guion, de la música y otros detalles que cobraron mayor valor después de su partida física.

Destacó que la película además busca demostrar que no siempre es “Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra”, porque los que se encargan de construir un legado artístico de una nación vienen de todos los rincones del país.

La proyección especial que se realizó en el nuevo Supercines del centro comercial La Granja, en Naguanagua, el cineasta se la dedicó a todos los presentes y especialmente a su tío, el primer actor valenciano, Luis Gerardo Núñez, que se hizo presente en la sala.

Venite pa´ Maracaibo

Alvarado, quien escribió esta historia a cuatro manos con Amílcar Briceño, contó para este filme con un destacado elenco integrado por los actores Mario Sudano, Aroldo Betancourt, Yenifer Guerrero, Henry Seprun, Carmen Julia Álvarez, Moncho Martínez, Rolando Padilla, Henry Soto, entre otros.

El actor protagonista, Mario Sudano, describió a su personaje “Eladio Carillo” como un tío bello que decidió decirle que no por un momento al sueño más grande de su vida, para ir a encontrarse con su querida sobrina y aseguró que “si eso no te toca, no te para los pelos o te saca una lagrima, estás muerto”.

Carlos Daniel Alvarado contó que para uno de los personajes más jocosos del filme como lo es el de “Mami Dora”, interpretado por Henry Seprun, se inspiró en el fenómeno “Señoras de Maracaibo”, que son hombres que se visten de mujer y hacen personajes de zonas muy populares de Maracaibo.

“Venite pa’ Maracaibo”, que empezó a desarrollarse hace cinco años, iba a comenzar inicialmente su rodaje en junio del año 2020, pero con la llegada de la pandemia se atrasó hasta junio del 2022. Fueron cuatro semanas intensas de grabación en el centro de Maracaibo y dos pautas en Caracas

Otro valor de la película que celebra el talento criollo, resulta su banda sonora compuesta en su totalidad por el venezolano Leo Daniel Luzardo.

Por último, Carlos Daniel Alvarado anunció que tienes muchos guiones en desarrollo porque su papá le recomendó que siempre escribiera de a dos guiones, por lo que espera poder seguir contando historias y aportar al crecimiento del cine nacional.