El ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, aseguró este martes que el Gobierno «no tiene nada que esconder» frente a las declaraciones «confusas y contradictorias» del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, que desató un terremoto político después que se filtraran audios en los que amenazó con revelar información sobre la campaña presidencial.

«Es normal que unas declaraciones como las que ha dado Benedetti afecten de alguna manera el ambiente político, no solo del Gobierno sino de todo el país, aunque son declaraciones confusas, contradictorias», consideró Velasco en una entrevista con Blu Radio.

La revista Semana publicó el domingo una serie de mensajes de audio enviados por el exembajador a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de Petro, para expresarle su disconformidad por la demora de Petro en recibirlo en medio del escándalo de las interceptaciones telefónicas a una niñera en el que están involucrados ambos.

También amenazó con revelar secretos de la financiación de la campaña presidencial de Petro, quien respondió que la misma no recibió dineros del narcotráfico y que todo se hizo con apego a la ley. «Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos», amenazó, iracundo, Benedetti.

Sus palabras, llenas de obscenidades y vulgaridades, han desatado una tormenta política en el país y provocado la peor crisis del Gobierno de Petro, que mañana cumplirá diez meses en la Presidencia.

El responsable de la cartera de Interior agregó: «Hay unas autoridades que tienen que investigar y nosotros vamos a colaborar, no tenemos nada que esconder», para detallar que él asistió «a unas 50 reuniones organizativas de campaña (…) y en ninguna se habló de financiación ilegal».

Disputas internas

Velasco dijo además que no sintió que Benedetti, que en los audios pide cargos más relevantes para él, como el Ministerio del Interior, tratara de hacerle el «cajón».

«Yo recibí un ofrecimiento generoso del presidente. Asumí con seriedad la tarea, tengo que sacar adelante unas responsabilidades que el señor presidente me dio. Nunca sentí ese ‘cajón’», dijo el ministro.

Velasco añadió: «Es probable que Benedetti considere, y muchos lo podrán pensar, que tiene las calidades para el momento político ideal y ayudar a coordinar la política en el país; quien nombra no pensaba lo mismo, de manera que estoy yo ahí».

En relación al pretexto de «la rabia y el trago (alcohol)» al que achacó ayer Benedetti las amenazas y el lenguaje empleado en los audios, Velasco explicó que «debe tener muchas cosas en su cabeza, mucho dolor».

«Honestamente me quedo con otras cosas que conocí de Armando y no con esas palabras que, de verdad, no me mortifican. Lo entiendo, es una situación difícil que debe estar viviendo», concluyó.

Además, afirmó que «uno no puede decir que Armando fue importante en la campaña cuando lo necesitábamos y ahora salir a tratar de destrozarlo como persona».

También la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, se refirió a la polémica e insistió en que el Pacto Histórico, coalición de Gobierno, hizo «un trabajo responsable» y ahora están «dándole la cara al país».

«Nosotros hicimos un acuerdo nacional con sectores políticos diferentes, no hicimos un acuerdo con la corrupción. Si el señor Benedetti tiene quejas de corrupción que vaya a los entes de control y ponga su evidencia y que se investigue la campaña y todo lo que está diciendo», subrayó en una rueda de prensa.