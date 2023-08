Seir Contreras: “En Venezuela ha ido incrementado la violación de la libertad de expresión”

“En Venezuela, con el paso del tiempo, ha ido incrementando la violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo la libertad de expresión”, así lo dijo en una entrevista audiovisual para la Voz de América el periodista Seir Contreras, recientemente despedido del canal de TV Globovisión por polemizar con un dirigente del PSUV que achacaba la crisis de los servicios públicos únicamente a las sanciones aplicadas por EE.UU. al país.

Contreras relató lo que ocurrió momentos antes de que fuera despedido de su sitio de trabajo. “Ese día, a la salida del programa, todo se desarrolló normal. Sí hubo comentarios de mis compañeros, como que ‘estuvo buena la entrevista’ y ‘chévere’, hasta que comenzó a viralizarse en plataformas digitales, a eso de las 5:30 de la tarde, más o menos”.

“Fue entonces cuando recibí una llamada de un gerente de área, específicamente mi gerente de producción, quien me dijo que ese tipo de comentarios se hacían en plataformas digitales personales, y no precisamente en las pantallas del canal de televisión”, dijo a la VOA.

Prosiguió: “Luego, en una llamada muy corta, de unos dos minutos, me notifican que por instrucciones de la directiva, estaba fuera de la empresa, que no asistiera al día siguiente, es decir el día de hoy. Era obvio que se trató de la situación que se generó en redes sociales con la viralización del video”.

La entrevista parece haber dejado en evidencia el discurso oficialista

Contreras recordó que la entrevista tenía que ver con la Jornada Mundial de la Juventud, para lo cual se invitó al diputado Ramón Magallanes al espacio “Primera Página”. El parlamentario “politizó un poco la entrevista, refiriéndose mucho al tema del bloqueo, a lo que yo le cuestioné si solo se trataba del bloqueo contra Venezuela o si había alguna responsabilidad por parte del Estado y del Gobierno”.

“Creo que en You Tube pueden verlo. En adelante, él se incomodó por mi pregunta y se generó la discusión. Luego quiso señalarme de que yo era un operador político o algo así. Yo le dejé claro que la realidad del país no tiene que ver con posiciones políticas y que mi trabajo no responde a ninguna organización partidista”.

“Un punto clave ocurrió cuando le hablé de las obras inconclusas de la revolución. Le dije en directo las fallas de la distribución de agua potable, que yo suelo cargar agua, porque en el municipio Sucre (del estado Miranda), donde vivo, no llega con regularidad, y tenemos que contratar camiones cisternas, guardar en perolitos. Igual que en el municipio Torres del estado Táchira, una zona popular de la que provengo”, explicó Seir Contreras.

El periodista añadió que tampoco escapa de la realidad económica del país, de los salarios bajos que tiene la población en general, de las situaciones complejas sociales que vive el país en general. “Todo lo vivimos nosotros también, porque somos ciudadanos. Además, tengo criterio personal, tengo los ojos abiertos, puedo darme cuenta de que las cosas no funcionan en un país que se hace llamar democrático”.

La censura en la TV estatal

Señaló que, en 2014, cuando llegó de su natal San Cristóbal, logró una oportunidad profesional en la televisora del Estado (VTV), de donde fue despedido por aparecer en una fotografía con la dirigente política María Corina Machado. “Recuerdo, por ponerte un ejemplo, que yo me sentaba en el comedor de canal y los compañeros que estaban allí se levantaban de la mesa y hacían comentarios ofensivos. Esto, por supuesto, me permitió ver que al trabajar en los medios públicos te das cuenta cómo se maneja internamente el tratamiento informativo, el tema de la censura, el tema de cómo se oculta al país la realidad”.

Finalizó señalando que si las circunstancias se lo permiten, seguirá laborando en el país. “Pude haberme ido en el momento más álgido de la crisis económica y social, y no lo hice. Eso no quiere decir que, si las circunstancias lo ameritan, por supuesto, si peligra mi seguridad personal, no me iría, pues lo haría como cualquier ciudadano que esté viendo esta entrevista”.

