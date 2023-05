Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Tecnológicas vs Brasil: sin “jogo bonito” por las «fake news».

Ya desde el año pasado, en plena campaña electoral, las autoridades judiciales de Brasil les hacían fuertes señalamientos a algunas tecnológicas para que las ayudaran en el combate a las «fake news» que publicaba sin más consideración el entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Y el escenario dista de ser bonito, porque la Corte Suprema ordenó que la Policía interrogue a «los presidentes o equivalentes» de Google, Meta y Spotify.

Tienen las sospechas de que los gigantes tecnológicos impulsan una campaña contra un proyecto de ley que busca combatir la desinformación en internet.

Es improblable que veamos a Sundar Pichai, Mark Zuckerberg o Daniel Ek siendo interrogados por un policía brasileiro, pero “quien no arriesga un huevo no saca un pollo”.

Las críticas, especialmente de parte de Google, al denominado «proyecto de ley de las Fake News» no son muy del agrado del inflexible magistrado Alexandre de Moraes, quien piensa que esa actuación puede contribuir «a la desinformación practicada por milicias digitales en las redes sociales».

Milicias, todo sea dicho, que obedecen bastante al expresidente Jair Bolsonaro.

2. Seguro mató a confianza, dijo Google

Y hablando de los de Mountain View (California, EE.UU.), Google sigue pensando en nuevas formas de acceso seguro a las cuentas, por lo que ha presentado las «passkeys» o llaves de acceso.

Las «passkeys» permiten el inicio de sesión al desbloquear la PC o el teléfono celular con una huella digital, reconocimiento facial o un PIN.

Una vez creada la clave de acceso a la cuenta, ésta será requerida al usuario cada vez que lleve a cabo acciones «sensibles», como pasa con los celulares.

Todo lo que sea en favor de una mayor seguridad en nuestra navegación, bienvenido sea.

3. Otra «patraseada» en Twitter

¿Se acuerdan cuando en febrero desde Twitter se anunció que se quitaba el acceso gratuito a su interfaz de programación de aplicaciones (API)?

Pues, en una decisión característica de este Twitter de la era Elon Musk, la red social «patraseará (echará para atrás, como diría un colombiano) la medida, en buena medida por los altos precios que estaba cobrando por el servicio, algo muy parecido a lo que pasa con Twitter Blue.

Las API son los protocolos que permiten tomar datos de la plataforma y utilizarlos en distintos servicios o herramientas y, hasta la medida de cobrar por ellos habían sido muy utilizados por Gobiernos y otras entidades públicas.

Por ejemplo, el metro de Nueva York antes distribuía alertas de servicio a través de la plataforma y ahora ya no lo hace.

Veremos cuántos entes públicos vuelven a usar la API de Twitter sin temer otro reversazo típico de Musk.

4. ¡No tantos videojuegos, joven!

Chavitos (jovencitos) mexicanos, este mensaje es para ustedes. Lo de quedarse “pegados” a las pantallas con los videojuegos, TikTok y eso puede que sea muy “padre” (estupendo), pero mero mero les cambia la conducta y eso no es tan bueno.

Según la psicoterapeuta infantil Rocío Nuricumbo Ramírez, muchos niños actualmente llegan a atención psicológica con problemas tales como no levantarse temprano, pegarles a sus compañeros, no hacer las tareas o no prestar atención en clase.

Tras la pandemia, “los niños se aíslan, ‘se cortan’, no están logrando gestionar de manera adecuada sus emociones, tienen una falta de integración social y pasan mucho tiempo en su recámara o jugando con dispositivos electrónicos”.

Eso de aislarse para estar con dispositivos en la mano o mirando una pantalla ya forma parte de la realidad de los nativos digitales.

Y, mientras tanto, los parques vacíos, y el aire libre, ¿qué es eso?

Amigos locos bajitos (como diría Joan Manuel Serrat), hay que salir a jugar, ¿eh?

5. “No te beneficiaréis de los datos de los menores”

Esto debería estar escrito así en las reglas sobre la gestión de la actividad de los menores online, como si fuera un mandamiento sagrado, pero el mundo es así.

Facebook (ahora Meta) suscribió en 2020 un acuerdo de privacidad con la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC, en inglés) en el que se comprometía a mantener a salvo la privacidad de niños y adolescentes y protegerlos de contenidos o interacciones no apropiadas, pero al parecer eso no ha pasado.

Por eso, ahora ha sido obligada a pagar una multa de 5.000 millones de dólares, en una medida que también apunta a prohibirle que obtenga ganancias derivadas de los datos de los menores.

La medida no solo se refiere a Facebook, sino también al resto del “universo” Meta: Instagram y WhatsApp.

A los menores hay que respetarlos en todos los ámbitos.

6. Lula le echa un ojo a la economía colaborativa

En varios países de América Latina se ha despertado el interés por las aplicaciones de intermediación laboral y Brasil no es la excepción.

El país del samba, la bossa nova y el fútbol también se ha convertido en el de los repartidores y aplicaciones como iFood y Uber los conectan con miles de locales para reparto a domicilio.

El mismo presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó un grupo de trabajo para elaborar una reglamentación para esta “nueva” clase de trabajador que necesariamente no tiene una vinculación contractual con las apps.

El objetivo es, a la larga, darle una cobertura social a los domiciliarios, pero el asunto tiene tanto de largo como de ancho.

Habrá que ver cómo se desarrolla este tema en Brasil.

7. Un Mustang Mach-E de «ganga»

A todos nos gustan los nuevos juguetes tecnológicos, y cuanto más baratos sean, mejor.

Ford está queriendo salir al quite de varios de sus competidores en el segmento de los autos eléctricos y por ello rebajará el precio del todoterreno SUV Mustang Mach-E entre 1.000 y 4.000 dólares, dependiendo de la versión.

Con la decisión, el Mustang Mach-E más barato cuesta ahora 42.995 dólares, mientras que el más caro, tiene un precio de 59.995 dólares.

¡Revise su saldo y anímese a comprarlo! ¡Promoción por tiempo limitado!