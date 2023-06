Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, el contacto suele ser vaginal, oral o anal. También se pueden dar infecciones por contacto de piel a piel como lo son el Virus del papiloma humano (VPH) y el herpes. Hay más de 20 tipos de infecciones de transmisión sexual que pueden ser por bacterias, parásitos o virus.

Tanto hombres como mujeres se han visto afectados por estas infecciones; sin embargo, la mujer es la que más riesgos tiene sobre todo si estas son transmitidas durante el embarazo, o incluso, pueden ser silenciosas y no ocasionar mayor síntoma afectando la fertilidad de la mujer o que esta no pueda quedar embarazada.

Es importante destacar que no siempre se van a presentar los mismos síntomas porque va a depender del tipo de infección e incluso es posible tener una y no saberlo, aunque de todas formas se pueda transmitir a otra persona.

De existir síntomas es probable que puedas presentar alguno de estos:

Secreción purulenta o no, inusual del pene o la vagina.

Al momento de orinar que ésta sea frecuente o dolorosa.

Dolor pélvico crónico en la mujer.

Llagas o verrugas en el área genital.

Olor vaginal atípico (a pescado o a zona anal pero en vagina).

Ampollas o llagas alrededor de la boca.

Fiebre o escalofríos.

Tomando en cuenta en que de esas 20 infecciones existen unas mas frecuentes, debemos conocer la existencia de pruebas que se pueden realizar anualmente en el laboratorio, sobre todo en el caso de los hombres que no están acostumbrados a visitar al urólogo y de esta forma no tener excusa. Es fundamental conocerlo en caso de no tener parejas estables y sean permanentemente de alto riesgo tanto hombres como mujeres.

Dentro de las infecciones de transmisión sexual que se pueden detectar por prueba en sangre tenemos las siguientes y estas se pueden realizar teniendo o no síntomas:

HIV que detecta al Virus de inmunodeficiencia humana, conocido como SIDA.

Herpes existen dos tipos de herpes, así que se solicitaría la prueba para detectar herpes tipo 1 y 2.

Hepatitis B, el mismo se trasmite por sangre, no obstante, la mayoría de las veces podemos tener alguna fisura o herida en el área genital y de esta forma infectarnos.

VDRL es una prueba que permite detectar sífilis, una infección que puede manifestarse a través de úlceras.

Hepatitis C, en caso de que sea una persona que consuma drogas y utilice jeringas, es fundamental realizar esta prueba.

Estos exámenes son fáciles y rápidos, no hay una sola prueba para todas las infecciones de transmisión sexual. Si te las realizas y salen positivas debes acudir a tu médico, en el caso del hombre ir a un urólogo y en la mujer al ginecólogo, siendo posible que estos complementen con otras pruebas para detectar otras posibles infecciones.

