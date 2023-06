En el video, Vivas señala: “Él me ha expresado que esto será una guerra si yo no accedo a sus peticiones. Me siento amenazada, temo por mi seguridad, mi vida, integridad; por ese motivo hago este video y porque lo responsabilizó a él directamente”. El material audiovisual fue compartido por la familia de Vivas luego de perder el contacto con ella a finales de abril.

El medio de comunicación informó que la aprehensión fue realizada por funcionarios de la División de Búsqueda y Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ( Cicpc ) en las inmediaciones de Parque Carabobo, en Caracas.

Según la investigación, las acusaciones contra Vivas se soportan en una “serie de imágenes y mensajes de corte presuntamente pornográfico” enviadas desde un celular que le atribuyen a la expareja del exembajador venezolano en Guinea Ecuatorial. En ese lote de fotografías habría fotos de sus hijos sin ropa.

Una fuente consultada por El Pitazo indicó que las pruebas presentadas fueron un montaje para dañar la imagen de Vanessa Vivas y, además, le prohibieron a la familia emitir declaraciones sobre el caso.

Respuesta del exembajador

Tras las denuncias de Vivas a finales de abril, el exembajador Nelson Ortega llamó a sus familiares, quienes grabaron la conversación, en la que asegura que no tuvo retenida a su esposa. Varios funcionarios fueron testigos de su afirmación.

“No tengo retenido a nadie. No he vulnerado ni violentado a nadie. Estoy buscando a un fiscal y necesito llamar a la Cancillería y explicar la situación”, dijo Ortega. En ese mismo audio denuncia que Vivas habría ingresado a las oficinas diplomáticas y extraído unos documentos para fotocopiarlos.

Ante la polémica, la Cancillería venezolana envió los pasajes para el retorno de la familia Ortega Vivas al país, un viaje largo, que incluyó el paso por al menos tres aeropuertos. El exembajador amenazó a Vanessa de forma reiterada. Le decía que funcionarios de seguridad esperaban para detenerla al llegar a Maiquetía, relató la familia de Vanessa en ese momento.

Tras ese viaje, Vivas logró alejarse el 4 de mayo de Ortega. El hombre la dejó ese día en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, con seis maletas, sin dinero y sin el pasaje de los niños para su tierra natal, en Rubio, estado Táchira.

Vivas denunció en otro video que el tribunal 6º de primera instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la circunscripción judicial del Distrito Capital, dio la custodia preventiva a su padre, Nelson Ortega, con quien se encuentran los menores desde el 12 de mayo.

Sin escuchar mi parte o la otra parte, el juez solo se limitó a los hechos que él relató. Me han violado todo el debido proceso”, añadió Leyla Vivas. «Los datos que se suministraron en la boleta de notificación fueron falsos y no corresponden con mi dirección ni número telefónico».

Lee la nota completa en El Pitazo