Atencio explicó que en Venezuela hay realidades diferentes con los servicios públicos, es decir, hay un eje que denominan Guatire, Guarenas, Caracas, Maracay, Valencia y Barquisimeto que suma el 65% de las unidades del sector que tiene menos cortes eléctricos, pero cuando revisan estados como el Táchira, se percatan que existen cortes de energía eléctrica no programados y con una duración de 3, 4 y hasta 5 horas.

El representante de Ansa explicó cómo está situación impacta al sector, “si yo tengo un negocio y no tengo planta, simplemente no puedo operar, opero de manera precaria, y si tengo planta, la planta que tengo normalmente no está preparada para operar todos los días bajo un escenario de servicios eléctricos precarios”, indicó.

Reconoció el esfuerzo que hacen los empresarios del estado Táchira y de aquellos estados que tienen la misma situación con los servicios públicos. Considera que los empresarios han sido creativos, se reinventaron para que el negocio siga caminando y buscan ahorro de energía en luces, buscan ahorro de energía en neveras de bajo consumo, pero siguen operando, nunca cierran.

“Creo que, si logramos tener una ley que incentive que empresarios del exterior o empresarios locales inviertan en el servicio de electricidad nacional, eso va a ser un cambio muy importante para la economía del estado y para la economía del país”, reiteró.

Políticas Públicas

Al ser consultado sobre la implementación de políticas públicas para incentivar al sector de los supermercados, el presidente de Ansa dijo que, sin dejar el rol de incentivo, el Ejecutivo debe ordenar algunos temas en la economía y en el país y dejar que los empresarios inviertan y el consumidor sea el rey.

Sobre la carga fiscal manifestó que el lunes de esta semana en la Asamblea Nacional plantearon que debe haber incentivos fiscales para aquellos empresarios que generan empleos o generen riqueza, porque si hay incentivos fiscales el emprendedor invierte en la ciudad, en el estado y en el país y también llega la inversión extranjera.

Agregó que hay una ley de costos y precios justos que no está adaptada en este momento a la realidad comercial del país y planteó que esa ley debe adaptarse a los nuevos tiempos y adaptarse a un mercado donde el consumidor decida qué va a comprar, “¿dónde lo compra?, ¿a qué precio lo compra y cuántas veces a la semana lo compra?, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo?; incentivar, regular cuando las cosas salen del cauce y permitir a los empresarios que monten empresas y emprendimientos en el país”.

