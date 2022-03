“Estamos luchando por nuestro futuro común, no solo por Ucrania”, dice el representante diplomático ucraniano para Cuba y Venezuela, Oleksandr Kalinchuk, cuya residencia oficial está en La Habana. A su juicio, los ucranianos se han convertido en un escudo viviente que protege a su nación y toda Europa, hasta la muerte en muchos casos, del ataque iniciado por Rusia hace 12 días.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha logrado verificar la muerte de al menos 406 civiles en Ucrania a causa del conflicto hasta este lunes 7 de marzo, mientras que otros 801 resultaron heridos. Pero podrían ser muchos más. Según los cálculos del gobierno ucraniano, ratificados por Kalinchuk en esta entrevista, a la mitad de la semana pasada la cifra de fallecidos había superado los dos mil, incluido un niño de apenas un año y medio.

Aunque la guerra ocurre a miles de kilómetros de las Américas, no ha dejado de ser un tema de preocupación para la región, especialmente por la cercanía del gobierno de Nicolás Maduro con su homólogo ruso, Vladímir Putin.La situación ncluso llevó a la administración del presidente estadounidense Joe Biden a enviar el sábado pasado a Caracas una delegación de alto nivel, la primera es varios años, con el objetivo de abrir una brecha entre Venezuela y Rusia.

—¿Qué repercusiones tiene la alianza Rusia-Venezuela, siendo Venezuela un país de ubicación estratégica en el continente americano?

—Entre el 12 y 13 de enero de 2022, el vicecanciller Ryabkov y otros funcionarios rusos se permitieron en sus comentarios anunciar una posible decisión de la Federación Rusa de desplegar tropas rusas (misiles) en Cuba y Venezuela en un futuro próximo.

Si Venezuela da este paso, conducirá a la destrucción de facto de todo el sistema de seguridad en América del Sur y el Caribe. ¿Qué sigue, la guerra en América del Sur?

—El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo a Sputnik que “Ucrania incumplió los acuerdos que garantizaban la paz” y, al igual que el presidente Nicolás Maduro, justificó implícitamente la acción de Rusia, ¿cuál es la posición de su embajada respecto a esto?

—Durante mucho tiempo Rusia estuvo tratando de manipular el contenido de los acuerdos de Minsk y promover una visión distorsionada de la esencia de estos acuerdos. Ucrania siempre estuvo abierta a negociaciones reales, pero son ellos los que no querían hablar.

Aunque tienes razón al preguntar cómo probarlo: El 21 de febrero, el presidente ruso reconoció la “independencia” de las partes temporalmente ocupadas de las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas rusas en estas áreas. Este es un ataque de afrenta a las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional, un último golpe a largos años de proceso de paz y la retirada unilateral de Rusia de los acuerdos de Minsk.

¿Qué otras pruebas necesitas? Putin se ha estado preparando durante mucho tiempo para una invasión a gran escala contra la pacífica Ucrania. Ahora estamos viendo esto.

Hoy, como muestra la experiencia (incumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Rusia cuando entraron en las regiones de Donetsk y Luhansk con su fuerza militar), utilizan las negociaciones y los acuerdos solo como una distracción.

—¿Qué expectativas tiene sobre esas negociaciones con Rusia?

—Cualquier guerra termina inevitablemente con negociaciones. Estas deben basarse en el sentido común y permitir que pueda encontrarse una solución justa en interés del pueblo y del Estado de Ucrania. El presidente Zelensky rechaza categóricamente cualquier condición o ultimátum inaceptables. Los temas clave sobre la mesa son: un alto al fuego y la retirada de tropas y armas enemigas del territorio de Ucrania.

Espero que la tercera etapa de negociaciones traiga mejores resultados. Mientras tanto, los ocupantes continuarán destruyendo a la población civil de Ucrania, sin dejar de bombardear y bombardear, incluso durante las negociaciones.

—¿Si Rusia opta por la vía nuclear, qué consecuencias tendría esto en el ámbito mundial?

—Simplemente siéntese, deténgase por un momento y note las cosas horribles que estamos discutiendo con usted ahora. Después de las declaraciones de los líderes del Kremlin sobre la disposición a usar armas nucleares, ¿hay alguien que pueda dudar de que todas las mentiras sobre los acuerdos de Minsk fueran tan solo un juego?

Debo admitir que no soy un experto en armas nucleares. Según tengo entendido, el grado de destrucción depende de una serie de factores, incluido el tamaño de la ojiva. Pero incluso, la ojiva más pequeña puede provocar grandes pérdidas y consecuencias a largo plazo. Déjame darte un ejemplo para comparar: la bomba que mató hasta 146.000 personas en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial fue de 15 kilotones. Y las ojivas nucleares de hoy pueden tener más de 1.000 kilotones.

Según los expertos, hay alrededor de 6.000 ojivas nucleares en Rusia. Aunque alrededor de 1500 de ellos han sido dados de baja, este es un número horrible. Las consecuencias de su uso son difíciles de imaginar, pero sin duda traerán dolor a todos los rincones del mundo, y las consecuencias para el medio ambiente, para nuestro planeta, serán irreversibles.

Ucrania, a diferencia de Rusia, perdió voluntariamente su estatus nuclear el 2 de junio de 1996. Aunque, a partir de 1991, Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Y esta es solo la segunda vez en la historia que un país se convierte voluntariamente en libre de armas nucleares.

—¿Considera que ha sido suficiente el apoyo de parte de Europa y otros aliados?

—Antes que nada, quiero agradecer a nuestros socios y amigos por su ayuda en estos días tan difíciles. Pero recuerden, no solo están ayudando a Ucrania hoy día, se están ayudando a sí mismos para que los ocupantes rusos no vayan a sus hogares mañana. Hoy, los ucranianos constituyen un escudo viviente que protege a su familia y sus seres queridos del enemigo salvaje y rabioso que no tiene piedad ni conoce lo que es honor.

Lo más importante, aunque ahora es difícil precisar: rezamos y pedimos el cierre del cielo, porque los civiles inocentes ucranianos están muriendo, niños, mujeres, jubilados. Los ataques y los bombardeos tienen lugar desde el territorio de Bielorrusia y desde el territorio de Rusia.

Si no tienen el coraje de cerrar el cielo, entonces manden aviones de combate, de lo contrario, Rusia llegará al Muro de Berlín.

Apreciamos las sanciones más fuertes y sin precedentes que ya fueron impuestas por muchos países de todo el mundo, pero esperamos que el mundo refuerce de inmediato aún más estas medidas para detener a Rusia.

Cortar por completo el acceso de la Federación Rusa a la plataforma SWIFT sigue siendo una contramedida efectiva que debe implementarse. Permitir que ciertos bancos los eviten solo permitiría que aquellos que se encuentran bajo sanciones los eludan. Hacemos un llamado a nuestros socios para que adopten la decisión apropiada de inmediato.

Dado que el régimen de Lukashenko se unió a la guerra de Putin contra Ucrania, tanto este presidente como sus representantes también deben ser severamente sancionados. Las sanciones ya impuestas contra las personas jurídicas de Bielorrusia deben ampliarse aún más.

Hacemos un llamado a nuestros socios para que sigan nuestro ejemplo y expulsen inmediatamente a los embajadores de Rusia de sus países. Consideramos inaceptable mantener relaciones diplomáticas con un estado agresor, que ataca abiertamente al país vecino sin ningún motivo. Las organizaciones internacionales deben considerar la suspensión de la membresía de Rusia por violaciones flagrantes del derecho internacional.

Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania mediante las siguientes medidas:

Imponer de manera inmediata las sanciones coordinadas masivas (graves) adicionales contra Rusia.

Aislar y excluir a Rusia de todos los foros internacionales posibles.

Imponer un embargo comercial completo contra Rusia, incluso en el sector del petróleo y del gas.

Cerrar los puertos para buques rusos. El gobierno del Reino Unido ya ha pedido a la administración de todos sus puertos que no proporcione el acceso, y que emita la legislación correspondiente que lo prohíba lo más pronto posible. Otros estados deberían seguir este ejemplo. También hacemos un llamado a todos los países para que detengan los barcos de bandera rusa en los puertos debido a los ataques militares de Rusia a los navios comerciales en el Mar Negro.

Apoyar con armas, equipos de protección, municiones, combustible y todo lo necesario para contrarrestar al ejército más grande del continente.

Brindar apoyo financiero.

—Ucrania aspiraba a más apoyo presencial de otros países, con tropas y armamento, ¿aún hay tiempo para eso o creen que con las sanciones es suficiente?

—No. No hay más tiempo. Las sanciones no son suficientes. Las sanciones son lentas, y en este momento están muriendo personas inocentes cada hora. Los matan muy rápido. Repetiré, si es necesario, lo repetiré cientos de veces: ¡cierren el cielo sobre Ucrania!

Y por supuesto, necesitamos más soldados para sobrevivir. Después de todo, estamos luchando por nuestro futuro común, no solo por Ucrania. Estamos luchando por la libertad y la justicia, por el derecho a vivir en un mundo civilizado.

—El presidente Zelensky pidió la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea, ¿cuáles considera que son las trabas que le impedirían a Ucrania una adhesión a la comunidad en el corto plazo?

—Desafortunadamente, no puedo darles una imagen completa de lo que está sucediendo en torno a la adhesión acelerada de Ucrania a la UE. Además, la situación está cambiando muy rápidamente. Pero, ya tenemos algunos resultados, así que esperemos lograr el objetivo.

Hasta donde yo sé, el lunes (28 de febrero), el presidente checo, Milos Zeman, firmó una carta conjunta de ocho presidentes de la UE sobre la necesidad de iniciar la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea. Y el martes, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro se sumó a esta iniciativa. Estoy mencionando estos nombres no por nada, sino porque las posiciones de estos países son importantes para lograr nuestro objetivo.

Además, nuestro presidente dijo muy correcta y sucintamente: «Con nosotros, la Unión Europea definitivamente se fortalecerá. Sin ustedes, Ucrania estará sola”.

El pueblo ucraniano está muriendo por la libertad de Ucrania y de Europa. Hemos estado esperando con la puerta abierta durante mucho tiempo. Preguntamos también sobre la pertenencia a la OTAN y no obtuvimos respuesta.

—¿Hasta el momento cuáles han sido las pérdidas más importantes que ha tenido Ucrania en cuanto a infraestructura, servicios e instalaciones civiles y militares?

—Rusia está atacando a Ucrania desde el este, el sur y el norte (incluida Bielorrusia) por aire. Los misiles rusos destruyen edificios y caen sobre las cabezas de civiles inocentes, sus tanques han irrumpido en Kyiv. Este es el peor momento que vive la capital ucraniana desde 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi.

Rusia está bombardeando nuestras posiciones militares y ciudades con misiles operativos de crucero y tácticos, atacando con aviones, tanques y artillería, y enviando equipos de sabotaje y reconocimiento para marcar las edificaciones de la infraestructura civil y acometer sus despiadados ataques. Se está preparando el desembarco en las zonas costeras de Ucrania.

Ante las derrotas militares sobre el terreno, las tropas rusas comenzaron a bombardear indiscriminadamente ciudades ucranianas con misiles y artillería pesada. Se verán afectados jardines de infancia y escuelas, universidades y hospitales, aeropuertos y gasolineras, puentes y embalses. Miles de civiles ucranianos murieron y resultaron heridos. Muchas familias han perdido sus hogares.

Pueblos como Shchstia y Luhanske Selo cerca de Luhansk, o Volnovakha en la región de Donetsk, están prácticamente destruidos. Decenas de civiles inocentes mueren y resultan heridos todos los días en las zonas residenciales de Kharkiv. Casi toda la ciudad de Mariupol se ha quedado sin calefacción, electricidad y agua. Estos crímenes de lesa humanidad no tenían una finalidad militar.

La agresión de Rusia contra Ucrania es también un atentado contra la paz mundial. El ejército ruso continúa atacando jardines de infancia y orfanatos, cometiendo crímenes de guerra y violando el Estatuto de Roma. La responsabilidad por estos actos es inevitable. Ucrania ha presentado una demanda contra la Federación Rusa ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU y ha solicitado a la dicha Corte que ordene medidas adicionales contra Rusia.

Rusia debe rendir cuentas por su conducta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y por consiguiente el fiscal de la Corte Penal Internacional. Karim A.A. Khan, ha iniciado una investigación sobre la situación en Ucrania.

—¿Cuál considera que ha sido la clave que les ha permitido mantener el control de Kiyv hasta el momento?

—Si acepta la respuesta general pero cierta, es la voluntad, la resistencia y el coraje de los ucranianos.

—¿Conoce sobre la situación de los venezolanos que están en Ucrania actualmente?

—El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el servicio de fronteras, realiza un trabajo coordinado para facilitar la salida de los extranjeros. A la fecha no se han recibido reportes de ciudadanos venezolanos.

Si alguien sabe de la permanencia de ciudadanos venezolanos en el territorio de Ucrania y que estos se encuentran en peligro, por favor contacte a nuestro departamento consular por correo electrónico. Al mismo tiempo, indique claramente los nombres completos, las fechas de nacimiento, los posibles contactos y los datos del pasaporte (si eso es posible).

Hacemos un llamado a todos los gobiernos extranjeros para que exijan al presidente Putin detener de inmediato su guerra. Esto nos permitirá estabilizar la situación y centrarnos más en la seguridad de la población, incluidos los estudiantes extranjeros.

El Ministerio desea reiterar que no existe discriminación basada en la raza o la nacionalidad, incluso cuando se trata del cruce de la frontera estatal por parte de los ciudadanos extranjeros. Dadas las extremas condiciones de seguridad, se aplica el enfoque por orden de llegada a todas las nacionalidades, con ciertas excepciones humanitarias permitidas para mujeres y niños.

—¿Qué pueden hacer los ciudadanos alrededor del mundo para apoyar a Ucrania en estos momentos?

—En primer lugar, les pedimos que no guarden silencio y difundan la verdad sobre los crímenes de los ocupantes rusos en Ucrania. Pidan, presionen a sus gobiernos para que brinden asistencia militar a Ucrania y refuercen el aislamiento de Moscú.

También necesitamos ayuda humanitaria, porque muchas ciudades ucranianas están al borde de una catástrofe humanitaria. La información sobre las necesidades humanitarias se actualiza constantemente, escríbanos sobre sus capacidades y deseos (apelamos especialmente a grandes empresas y empresarios), guiaremos a todos.

—¿El argumento de una Ucrania nazi, impulsado por Rusia, cómo lo contrarrestan?

—Me da vergüenza escuchar esa pregunta, ¿de qué nazis ucranianos podemos hablar? ¿Sobre los nazis del orfanato? ¿O del hospital infantil «Ahmadit»? Todos ustedes ven informes de nuestras ciudades en llamas, los jardines de infancia, las escuelas, los hospitales están en llamas. Oh, por supuesto, estos son lugares donde se congregan los nazis ucranianos.

En numerosos informes, escuchas a los defensores hablar ruso y ucraniano, lo que nunca ha sido un problema en Ucrania. Dime, ¿dónde están esos nazis? Te responderé, en Moscú. Es un truco mundial: culpar a alguien por lo que haces tú mismo. Moscú ha aprendido y utilizado bien las lecciones de Goebbels. Compara los discursos de Hitler y Putin. ¡Te vas a sorprender!

Dime: ¿en cuántas guerras participó Ucrania independiente después del colapso de la URSS? ¡En ninguna! ¿Qué pasa con la «Rusia pacífica»? Rusia luchó en Chechenia, Georgia, Siria y Ucrania. Los matones rusos de Wagner operan en nueve países africanos. ¿Aún dudas de que los nazis estén sentados en el Kremlin?