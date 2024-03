La Tercera: Hallado cuerpo de exmilitar Ronald Ojeda, se presume participación del Tren de Aragua

El Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH) de la Fiscalía chilena informó, temprano este viernes, el hallazgo de un cuerpo en la comuna de Maipú, ubicada al oeste de Santiago, la capital del país, durante el operativo de detención del primer sospechoso del secuestro del teniente (R) venezolano Ronald Ojeda.

Los funcionarios policiales hallaron un cuerpo enterrado debajo de cemento, que se confirmó posteriormente que corresponde al exmilitar secuestrado en Independencia. De esta forma, señala el diario La Tercera en su sitio web, se afirmaría la tesis de participación del Tren de Aragua.

Los habitantes locales interrumpieron su dinámica habitual de viernes cerca de la 1:30 p.m., cuando un grupo de 30 efectivos de la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en esa zona en la que viven principalmente ciudadanos extranjeros.

Algunas diligencias daban cuenta de que en ese lugar podrían estar los restos de Ronald Ojeda (32), secuestrado en su hogar en la comuna de Independencia la madrugada del 21 de febrero pasado.

Al llegar a la zona indicada los detectives se consiguieron con testimonios de los vecinos del lugar, quienes comentaron que desde hace unos días había un hedor que les llamó la atención.

En el interior de un improvisado inmueble había una especie de radier (losa de cemento), que atrajo a los investigadores. Las pesquisas para picar el piso duraron toda la tarde hasta que, a las 6:00 p.m., el personal de la PDI confirmó el hallazgo de un cuerpo humano dentro de una maleta. Pasadas las 10:00 p.m. se confirmó que pertenecía al exteniente venezolano. Según fuentes cercanas, fue reconocido por sus huellas y por la ropa interior que portaba al momento del secuestro.

“Se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado en horas de la tarde por la PDI en este lugar y finalmente podemos, en base a las pruebas que se realizaron, a que corresponden los restos a la víctima, Ronald Ojeda que era la víctima que había sido víctima de secuestro”, afirmó el fiscal Héctor Barros en horas de la noche del viernes.

“La data de muerte aproximada de acuerdo al médico señala que es entre siete a 10 días, por lo tanto es coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro”, agregó.

Hay un menor de edad detenido

En paralelo, durante la tarde, en la BIPE-Antisecuestros de la PDI estaba detenido quien es sindicado como uno de los sospechosos que habrían participado en el secuestro del exmilitar que tenía calidad de refugiado en Chile.

El gobierno le otorgó esta condición tras desertar del Ejército de Venezuela. Desde que llegó al país -en 2018- se ha manifestado crítico al régimen de Nicolás Maduro y es por este motivo que su familia, en un inicio, sostuvo que su rapto estaba motivado por fines políticos y que tras el secuestro estaría la inteligencia de Caracas.

Sin embargo, las pruebas reunidas por ECOH y la PDI durante una semana han debilitado la tesis de un móvil político. Los hechos apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado “Tren de Aragua”.

El sospechoso

Durante la tarde de este viernes, los equipos investigativos tomaban el testimonio en calidad de testigo del conserje del edificio en donde residía Ojeda y también se encontraba el -hasta ahora- único detenido por el caso.

Se trata de un joven de 17 años de nacionalidad venezolana. Hasta el recinto llegó una abogada de la Defensoría Penal Pública para acompañarlo en el caso que decida renunciar a su derecho a guardar silencio y para garantizar el resguardo de sus derechos, ya que por su edad se rige bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Durante la semana trascendió que existían dos personas de la misma nacionalidad ya individualizadas y fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, que ante las críticas de una supuesta “poca transparencia con el caso” defendió la reserva de la investigación.

En conversación con el medio T13, el martes pasado, explicó que “está prohibido informar y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”.

La Tercera afirma que la comuna de Maipú ha sido el escenario elegido por peligrosas bandas vinculadas al crimen organizado. Hace algunas semanas se descubrió una casa de tortura ocupada por miembros del Tren de Aragua. Es por tal motivo que las pesquisas apuntan también a la participación de este grupo en el secuestro.

Con información de La Tercera (Chile).

