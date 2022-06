Luzfrandy Contreras/Diario de los Andes La mañana del jueves 9 de junio, familiares y pacientes recluidos en el Hospital Central de San Cristóbal, específicamente en el área de traumatología, reclamaron ante la tardanza registrada en las intervenciones quirúrgicas, motivado a la falta de anestesiólogos desde hace 2 meses. Según explican algunos familiares, la cifra de pacientes en espera asciende a 50.

Junior Rafael González, es un paciente con deficiencia renal internado en el Hospital Central de San Cristóbal a raíz de un accidente de tránsito, presenta una fractura de cadera y desde hace 40 días se mantiene a la espera de su operación. Cansado de esperar, denunció que a pesar del apoyo por parte de los médicos especialistas para la realización de su intervención, no han podido realizarle el procedimiento por falta de anestesiólogos.

«Queremos operaciones, tenemos 40 días aquí, soy paciente renal, no hay quirófano, dicen que habilitaron 6 y no hay nada, no hay camareros, no hay medicinas, no hay nada, ¿dónde está el gobernador?, no nos quieren dar turno quirúrgico, no hay nada, no hay anestesiólogo, los doctores nos quieren operar, pero no hay nada», denunció González.

Explicó que motivado a su situación previa de salud, debe cuidar tanto su lesión como una alteración en su deficiencia renal, lo que pondría en riesgo su procedimiento y hasta su vida.

En la misma espera se mantiene Omaira Suárez, madre de un joven que permanece recluido aguardando su intervención quirúrgica, en cuatro oportunidades le han propuesto ser operado, sin embargo, luego de prepararse y permanecer todo el día sin alimentarse, les comentan que ya no tienen oportunidad y lo devuelven a piso o a emergencia.

«El viernes me lo mandaron a preparar, el martes otra vez, aguantó hambre todo el día, ya no quiere ni comer, se me está deshidratando, hay que operarle el fémur, con tanto tiempo aquí ya tiene escaras en su espalda. Ayer también lo mandaron a preparar, pero lo echaron para atrás nuevamente, dicen que solo el anestesiólogo atiende a quien llegue muriéndose para operarlo», comentó Suárez.

El presupuesto se agotó

Además de la demora en los turnos de intervenciones quirúrgicas, familiares han agotado todos los recursos necesarios para mantener a sus seres queridos allí recluidos, afirman que la solicitud de medicamentos es continúa y que el gasto generado en su alimentación ya no da para más.

«Cada día los dolores de ellos son más intensos, ya no tenemos ni para comidas, hay que aguantar hambre todo el día en espera de la solución para ellos», denunció Omaira Suárez.