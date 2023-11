Ivanna Laura Ordoñez/Crónica Uno

Si ha escuchado a otras personas toser a su alrededor o sabe de algún conocido que esté enfermo con “gripe”, esto puede estar relacionado con que hay más casos de los habituales de influenza, una infección respiratoria aguda causada por virus que circulan por todo el mundo y que se transmite de persona a persona.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un inicio anticipado de la circulación de influenza y de virus sincitial respiratorio observado en la temporada 2023. “En algunos países del hemisferio sur, sugiere un patrón estacional desviado de lo observado en temporadas previas a la pandemia de SARS-CoV-2”.

Una característica del aumento de casos de estos virus es que “en los climas templados las epidemias se producen sobre todo en invierno, mientras que en las regiones tropicales pueden aparecer durante todo el año”, explicó Alejandro Crespo, médico pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVP) filial Aragua.

“Estamos por encima de la línea de epidemia. Por eso es que hay tanta gente con tos en el país”, dijo Crespo.

Los síntomas de la influenza son:

Fiebre alta súbita

Fatiga

Dolor de garganta y tos

Dolor de cabeza

Dolor muscular o en las articulaciones.

Para saber si se trata de influenza lo ideal es realizar una un prueba PCR, a través de un hisopado nasal. La gripe puede causar enfermedad grave o muerte, sobre todo en grupos de riesgo: niños y niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, trabajadores del sector salud y personas con enfermedades graves. Estos grupos son los que mayoritariamente necesitan la vacunación.

Para evitar contagios son necesarios aplicar las medidas básicas de higiene que tanto fueron promovidas durante la pandemia de SARS-CoV-2: lavado de manos, evitar tocarse la cara, uso de mascarilla (sobre todo si se está cerca de personas con síntomas, espacios cerrados o dentro de centros de salud), limpiar bien las superficies.

Sin embargo, otro dato que influye en el aumento de casos de influenza es que el hemisferio norte está en temporada de influenza que va desde septiembre de 2023 hasta marzo-abril de 2024, comentó Patricia Valenzuela, médico internista infectóloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI).

¿Cuántas personas se deben vacunar aproximadamente?

Datos publicados por Crespo explican que: todo niño y niña a partir de los seis meses (incluyendo un refuerzo a las cuatro semanas) debe ser vacunado. En Venezuela hay al menos 500.000 nacimientos por año.

También a los 5 años y a los 65 años, debe haber una dosis anual de vacunación. Esto incluye a aproximadamente 2,3 millones de personas. El personal de salud y las personas con enfermedades crónica, que podrían ser unas 4,5 millones.

Qué es la influenza estacional

La influenza estacional es lo que las personas conocen como gripe. Los niveles registrados por la OPS dan a entender que el país está en una epidemia.

“La influenza, específicamente la influenza AH1N1 es la que más está dando positiva en las pruebas. De un promedio de 100 pruebas que se realicen, al menos 19 % sale positiva para influenza AH1N1”, según datos de las actualizaciones regionales de la OPS.

La AH1N1 es comúnmente conocida como la gripe porcina, por la pandemia de H1N1 entre 2009 y 2010. También hay un aumento en las pruebas positivas para los tipos de influenza AH3 y B-Victoria.

“Hay por lo menos cuatro veces más casos de influenza H1N1 que el pico máximo de casos reportados en 2018, cuando Venezuela reportó el pico más alto de este tipo de influenza”, explicó Crespo, quien agregó que Venezuela durante 2021 y 2022 no reportó datos a la OPS. “Tenemos dos años de silencio epidemiológico”.

Además de la intermitencia en la entrega de datos a la OPS, el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico ni hace memoria y cuenta desde 2016.

“No tenemos datos oficiales de Venezuela, y eso siempre va a ser un problema”, añadió Valenzuela.

Se puede evitar

Una epidemia de influenza se puede evitar a través de la vacunación. El objetivo principal de la vacunación contra la influenza estacional es evitar los casos graves de gripe y sus complicaciones, explica la OPS, y en la actualidad, 39 países y territorios de las Américas ofrecen vacunación contra la influenza a grupos de alto riesgo definidos en cada país.

A esto también hay que agregarle la importancia de la promoción de la vacunación a través de campañas informativas.

Un aumento tan elevado en los casos reportados de influenza no es normal pero “es esperado” debido al contexto venezolano. En la actualidad el Estado no está vacunando de forma adecuada contra la influenza. Por ejemplo, en el año 2014 el Estado compró y distribuyó 2.250.000 dosis de vacunas contra la influenza estacional, pero en 2016 fueron apenas 600.000 dosis. Además, a esto hay sumarle las deudas que mantiene el Estado con el Fondo Rotatorio de la OPS, ente encargado de la venta de vacunas a los Estados.

“A partir de allí ha sido muy irregular (la compra de vacunas). En 2018, el Estado venezolano no compró ni distribuyó vacunas contra la influenza estacional y en el 2021 tampoco. Al no vacunarse, aumenta el riesgo de epidemia. Si hubiésemos vacunado adecuadamente, esto hoy no estuviese pasando”, añadió Crespo.

Incluso, desde el año 2017, la OPS ha reportado desabastecimiento de la vacuna contra la influenza en Venezuela.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos

Periodismo en Alianza