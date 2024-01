Lucía Fernanda Ramírez/Crónica Uno

“La verdad es que hasta ahora no nos han dicho nada”, aseguró Ana*, estudiante del Instituto Técnico Jesús Obrero, en Catia. Ana cursa quinto año en la mención Informática. La propuesta de que se valide el sexto año de educación técnica como primer año de la carrera universitaria le suena muy atractiva.

La estudiante considera que su preparación académica es buena. Otras estudiantes del plantel reafirmaron lo dicho por Ana en referencia a la calidad educativa en el Instituto Técnico Jesús Obrero.

El 16 de enero, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, en compañía de Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria, firmaron un convenio en el que se valida el sexto año cursado en educación técnica, como primer año de la carrera universitaria afín con la mención escogida por el estudiante.

Nancy Hernández, directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), explicó que existe mucha desinformación sobre el tema. “No sabemos objetivos, carga horaria, especialistas, cantidad de institutos técnicos incluidos, ni cuando será algo obligatorio. No existe ningún balance”.

Hernández criticó las cifras dadas por la ministra Santaella, quien afirmó que pasaron de 296 escuelas técnicas a 2115. “¿Dónde están esas escuelas?”.

A juicio de Raquel Figueroa, dirigente sindical del sector educativo, este proyecto es muy improvisado debido a que no ha sido discutido con los especialistas en la materia.

“No se ha dado una evaluación integral de todos los diseños curriculares que han venido desde la Escuela Básica hasta el diseño curricular Bolivariano; aunque legalmente no está, en la práctica, lo están imponiendo”, criticó.

La docente afirmó que tampoco se han evaluado los avances mediante estudios científicos, ni aspectos negativos de este diseño curricular. Distintos gremios educativos aseguraron que no fueron consultados y desconocían esta medida.

Lo que dice el Ministerio de Educación

Crónica.Uno visitó la Dirección General de Escuelas Técnicas, ubicada en la sede del Ministerio de Educación (ME), para conocer información adicional sobre el anuncio hecho por ambas ministras el 16 de enero.

Según una fuente extraoficial del ME, el propósito del convenio –como dijo Santaella– es asegurar la continuidad de los alumnos en la vida universitaria, así como hacer reconocimiento de la formación profesional adquirida por los estudiantes.

“Esa prosecución de estudios se va a dar en esa misma línea de conocimientos: los que van a Mecánica, van a estudiar técnicos superiores relacionados a la Mecánica, en Agropecuaria igual y así sucesivamente”, dijo la fuente, quien prefirió no ser mencionada por no estar autorizada para dar información oficial sobre el tema.

Agregó que en este nuevo plan estarán incluidas todas las menciones del nuevo diseño curricular, que tiene un total de nueve especialidades y 49 menciones.

Por otra parte, dijo –extraoficialmente– que varias universidades ya se han sumado al proyecto anunciado, al igual que escuelas técnicas donde se ha adelantado el pilotaje. No obstante, la fuente del ME no hizo mención de ninguno de los planteles donde esto se lleva a cabo.

En cuanto al ingreso a planteles de educación superior, expuso que habrá una red de docentes de educación universitaria y educación media, que evaluarán los conocimientos de cada estudiante.

Pese a que la funcionaria aseguró que ya existía una resolución en la Gaceta Oficial, Crónica.Uno no la encontró en los portales oficiales.

Bachilleres mal preparados

La dirigente Raquel Figueroa, quien también forma parte de la Unidad Democrática del Sector Educativo, ve con preocupación la formación académica de los bachilleres.

“El último año de bachillerato los estudiantes salen sin preparación científica porque se gradúan sin ver las materias profundas de Biología y Química. Es más, en la mayoría de los liceos eliminaron los laboratorios”.

Estudios del Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel), hecho por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demostraron que los bachilleres están reprobados en materias fundamentales como Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Química, Biología e Inglés.

Para Figueroa, el Estado debería enfocarse trabajar en las fallas más importantes del sistema educativo, entre los que están el déficit de personal docente, que por bajos salarios abandonaron su profesión.

De acuerdo con un estudio hecho por la UCAB, Venezuela necesita 255.374 nuevos educadores para superar dicho déficit.

Para diciembre de 2023 se calculó que la Canasta Alimentaria Familiar tenía un costo de $531,95. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) estimó que un docente requiere 25,3 salarios mínimos para adquirir dicha canasta.

¿Es viable?

Alexis Ramírez, coordinador general de la organización Excubitus, derechos por la Educación, expuso que las escuelas técnicas adolecen de las mismas circunstancias deterioradas del resto de la educación básica.

Para que sea viable el convenio, Ramírez planteó que se deberían hacer cambios como:

Reformar el plan de estudios de las escuelas técnicas para cubrir los fundamentos académicos necesarios para la universidad Preparar a los profesores en materias que se validarán y en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Dar a los estudiantes la oportunidad de participar en actividades extracurriculares que les ayuden a desarrollar habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación y la colaboración.

“Para evitar la improvisación, presente en otros cambios educativos, se debe realizar un proyecto piloto con la participación de las universidades, los docentes y los alumnos, cuyos resultados deber ser conocidos y verificados para, con base en ellos, tomar las decisiones para la implantación definitiva”, indicó.

El coordinador de Excubitus destacó que la medida podría abrir una oportunidad de educación universitaria a un buen grupo de técnicos, si se realiza conforme a los criterios de calidad, permanencia y respeto al derecho a la educación. Sin embargo insistió en que “definitivamente” no se puede implementar para este año escolar 2023-2024.

¿Algo nuevo?

En el 2002, Aristóbulo Isturiz, quien en ese año era el ministro de Educación, planteó una adecuación curricular con el objetivo de proporcionar a los alumnos una educación diferenciada, que comprende una formación general tecnológica y una capacitación en aplicaciones técnicas y profesionales, que les facilite la adquisición de una cultura general, su ingreso al mercado de trabajo y la prosecución de estudios en el nivel de educación superior, en carreras afines a la especialidad cursada en la educación media profesional; esto según lo establecido en la resolución 238 publicada en la Gaceta Oficial el 2 de agosto de 2002.

Al igual que en la nueva propuesta curricular del 2023, esta tenía menciones como Agropecuaria, Arte, Promoción Social y Servicios de Salud, Industrial, Comercio y Servicios Administrativos, Seguridad y Defensa.

Nancy Hernández, directora de Fenasopadres, explicó que las materias vistas en cada área podían ser homologadas en las universidades.

“Esto no significaba que entraban directo al segundo semestre. Cada universidad evaluaba y veía si lo visto correspondía con los curriculum de cada una de ellas”, añadió.

