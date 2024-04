Denuncian falta de electricidad y agua en Escuela Nacional Las Amazonas tras 10 años sin mantenimiento

Correo del Caroní / Francesca Díaz

Los afectados denunciaron a través de la VENapp las necesidades que tiene la Escuela Nacional Las Amazonas, en el estado Bolívar, debido a robos y vandalismo en la zona, sin embargo, continúan sin respuesta.

A oscuras, con pupitres rotos y sin servicio de agua: en estas condiciones reciben clases los 800 alumnos de esa Unidad Educativa Nacional. El vandalismo, los robos constantes y la falta de inversión gubernamental llevó al plantel a un estado de abandono que va desde el enmontamiento hasta la ruptura de ventanas en las aulas de clases.

Representantes de la institución contactaron a Correo del Caroní y acompañaron al equipo reporteril a un recorrido por las instalaciones, en el que se pudo constatar que ninguno de los salones cuenta con electricidad, ya que hace tres meses robaron el cableado eléctrico, por tanto, los niños ven clases a oscuras. A su vez, tampoco cuentan con servicio de agua ni bebederos, lo que llevó a muchos alumnos a la deshidratación durante horas de clases.

“Soy representante de primer grado B y segundo grado E. Las instalaciones se encuentran en estado crítico. Tenemos paredes agrietadas, los baños no están en condiciones para los niños, un Programa de Alimentación Escolar no acorde a los niños. Las mesas no sirven ni los pupitres tampoco. Las cercas están rotas. No hay filtros de agua. Hace más de 10 años que no atienden esta institución, a pesar de que es un centro de votación. Las cercas no sirven y por eso se meten y se llevan las cosas de la institución. Nos preocupa la seguridad de nuestros hijos. Esta institución está en condiciones de vandalismo: se llevan las mesas, los candados, los bombillos, los cables…”, expresó Roxanny Salazar.

La Escuela Nacional Las Amazonas es centro de robos constantes, y de votación

Este medio pudo constatar las cerraduras rotas de la escuela debido a los constantes hurtos. Así como la falta de material deportivo para las clases de educación física. A pesar de que las autoridades regionales afirman que las brigadas militares comunitarias (Bricomiles) están recuperando colegios, en Las Amazonas este servicio no se ha prestado.

“Aquí se llevaron todas las brequeras. Se llevaron eso hace como tres semanas. Llegando de Semana Santa se robaron los cables que quedaban, la escuela quedó sin ningún tipo de alumbrado”, acotó Salazar, mientras señalaba un tablero eléctrico roto y con cables pelados por fuera.

