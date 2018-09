El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió hoy fuertes criticas tras la difusión de varios vídeos en los que se le observa comiendo carne en un famoso restaurante de Turquía, mientras el país atraviesa una grave crisis traducida en escasez y falta de poder adquisitivo par acceder a alimentos.

“Esto es una sola vez en la vida, ¿verdad?”, dice Maduro en uno de los vídeos mientras el famoso cocinero Nusret Gökçe, conocido como “Salt Bae”, pica trozos de carne para el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Las imágenes, que fueron difundidas por “Salt Bae” en su cuenta de Instagram junto al mensaje: “me gustaría darle las gracias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su visita”, fueron borradas luego de que se hicieran virales.

En otro de los audiovisuales se ve a Maduro fumar un tabaco mientras recibe una camisa con la imagen del cocinero.

“60 % de los venezolanos no ha comido proteínas en los últimos 30 días y mientras tanto Nicolás Maduro se da un banquete de carne en el restaurant más caro del mundo. Mientras él se da la buena vida por el mundo, la crisis a la que nos trajo se profundiza”, dijo en Twitter el diputado opositor Juan Andrés Mejía.

Entretanto, el parlamentario Juan Pablo García indicó: “mientras millones de venezolanos comen basura y huyen de nuestro país por hambre, estos degenerados disfrutan del dinero robado al patrimonio Público! Pagarán!”.

En la misma línea se han pronunciado también comediantes y artistas venezolanos como el cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho.

“Esto es una burla al hambre en mi país. Qué vidón se da nuestro poco apreciado, Nicolás, ¿no? Qué triste lo que tiene que aguantar mi querida Venezuela”, dijo Nacho en Instagram al compartir el material.

Venezuelans are starving, the average citizen has lost 18 pounds because of malnutrition. But Nicolas Maduro thought his subjects might enjoy a video of him gorging himself at a “Salt Bae” restaurant in Turkey. https://t.co/aKtTNA7pyi

— Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) September 18, 2018