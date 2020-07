“Saquen todo que el mercado está cerrado”, fue lo que escuchó Stivenson Araba, arrendatario en el Mercado de Mayoristas de Tocuyito, la noche de este miércoles cuando efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) llegaron para cerrar el establecimiento comercial.

A Stivenson la medida lo tomó por sorpresa. Aunque el municipio Libertador se mantiene en cuarentena estricta desde este lunes 29 de junio, al igual que Diego Ibarra, el Mercado de Mayoristas no había cesado operaciones. Solo pedían salvoconducto a los conductores que despachaban mercancía procedente de otros estados.

Lo primero que sintió Stivenson al enterarse que el mercado no abrirá sus puertas hasta nuevo aviso fue angustia. Aproximadamente cuatro mil kilos de lechoza y otras frutas están en riesgo de dañarse, no tiene cómo pagarle a los proveedores ni al personal que tiene a su cargo. “Uno hizo una inversión grande en mercancía, ellos tenían que avisar una semana antes que iban a cerrar. En la calle no podemos colocar esa mercancía porque el punto de distribución más grande es este”.

Estima que las pérdidas sean de más de 300 millones de bolívares, puesto que la inversión que hizo para esta semana fue de 400 mil kilos de lechoza y un kilo tiene un precio de 80 mil bolívares. “Este mercado alimenta a muchas personas. Estamos totalmente perjudicados”.

El Mercado de Mayoristas de Tocuyito es uno de los más grandes de la entidad carabobeña. Consta de cuatro andenes y en cada andén hay más de 100 arrendatarios más los trabajadores que venden en los puestos aledaños.

Tony Sevilla trabaja con el rubro de frutas. Tras el cierre temporal del mercado, no tiene otro plan para llevar el sustento a su hogar.

Desde las afueras del mercado, donde un grupo de trabajadores se apostó la mañana de este jueves, exhortó a las autoridades municipales a buscar una solución para los trabajadores del lugar. “No nos dijeron nada. Nos sacaron del mercado, sin previo aviso, sin interesarle la mercancía de uno. Con esto pierden hasta los obreros”.

El alcalde de Libertador, Juan Perozo, informó que el cierre del mercado es una medida enmarcada en la cuarentena estricta por COVID-19 que vive el municipio, donde hay un caso confirmado.

De acuerdo a las cifras de Insalud, Carabobo registra 81 casos por COVID-19, 26 comunitarios y 55 importados.

