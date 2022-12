Desde finales de febrero de este año es común ver por las cercanías de la iglesia La Candelaria a una mujer en condición de indigencia. Suele llegar al final de la tarde para acomodarse y dormir en la puerta lateral del templo, ubicada en la calle Cantaura.

Al preguntarle su nombre lo dice con claridad: Jesmar Cárdenas. También dice que para constatar que es cierto que la busquen en Facebook, red social en la que, efectivamente, aparece con información y fotografías que refieren que es locutora de trayectoria en varias emisoras de Caracas y Cúcuta.

El padre Antonio Arocha, párroco de La Candelaria, ha hablado en varias oportunidades con ella. Asegura que tiene excelente dicción y voz fuerte, pero sus pensamientos no son claros. “Dice muchas incoherencias, habla muy duro, echa cuentos de Caracas y no se le entiende nada porque es incoherente”.

Ella no es agresiva, cuando se molesta dice palabras en defensa de la mujer y que no está en situación de calle, que duerme ahí porque ella quiere, “y de repente dice otras incoherencias”. Además de responder a su nombre, cuando se le pregunta si tiene hijos dice que sí, que tiene uno. Pero después no contesta a más nada, no dice nunca dónde está su casa.

Una situación compleja

En sus últimas publicaciones en Facebook, de noviembre de 2019, hay varios comentarios, desde hace dos años, que indican que su situación de calle no es nueva que había sido vista en esa condición en Petare y en el terminal Big Low Center.

Al padre Arocha le han dicho que, durante el día, la mujer deambula por la avenida Cedeño y el centro de Valencia. “Yo supongo que es por ahí que le dan comida y ropa”.

A diario recoge las sábanas y los cartones sobre los que duerme, los mete en una bolsa y se los lleva. Es delgada y suele cambiarse la ropa en las noches en la puerta lateral de la iglesia. “Eso nos ha creado problemas porque los vecinos del edificio del frente, incluyendo niños, la ven desnuda… Y llegan indigentes hombres y mantienen contacto íntimo con ella ahí”.

También le han manifestado al párroco de La Candelaria que la mujer, que dice ser Jesmar Cárdenas, ha sido abusada sexualmente.

El llamado de Arocha es a toda la colectividad, “es un caso complejo y delicado”. Por lo que pide que se difunda la información para que llegue a algún familiar que pueda rescatarla de la calle y el riesgo que corre.

“La idea es que alguien se entere, porque a lo mejor ella está fugada de algún centro de rehabilitación o de su casa, y no saben dónde está”.

El padre relató con mucho pesar que La Candelaria es un sector de refugio de indigentes y que es una situación que se ha agudizado. “Quizás sea por la cercanía a la avenida Lara”.

Hay casos de personas que tienen años en esa condición. “Darwin, por ejemplo, es un indigente demente que tiene fijaciones con los hierros y está lleno de accesorios de ese tipo, siempre está en un mismo puesto y la gente le da comida… también está Carlos Kopanski, de origen polaco, duerme en la calle desde hace mucho tiempo, yo comparto con él el almuerzo, a diario viene y le doy”.