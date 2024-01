Una vez conocida la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República contra la defensora de Derechos Humanos Tamara Suju, la afectada recurrió a su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para deplorar la criminalización del trabajo de los abogados y activistas venezolanos.

«Aunque Ud. no lo crea, Tarek Wiliam Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo, etc, por supuestamente «legitimar mediaticamente acciones» como colaboradora del show nuevo», como calificó las recientes denuncias gubernamentales de acciones subversivas.

«El Fiscal de la Dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DD.HH., porque es lo que les falta por controlar, para que la gente en el país se sienta totalmente indefensa», señaló.

Añadió que «las familias y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información».

#Venezuela. Aunque Ud no lo crea. @TarekWiliamSaab me acusa de Traición a la Patria, Terrorismo etc, por

supuestamente "legitimar mediaticamente acciones" como colaboradora del show nuevo, por denunciar la Desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente… https://t.co/MdSuIQxwRx — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) January 22, 2024

Órdenes de captura

Más temprano, el fiscal general Tarek William Saab anunció la emisión de órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y la defensora de derechos humanos Tamara Suju por su presunta vinculación con supuestos planes conspirativos.

Saab también anunció órdenes de captura contra Wender Villalobos, Norbey Marin, y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, por su vinculación al supuesto plan para atentar contra Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal.

Asimismo, Tarek William Saab informó que desde mayo de 2023 han desmantelado cinco supuestas conspiraciones por las cuales han sido detenidas 31 personas, entre civiles y militares, a los que se les han imputado los delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, revelación de secretos militares y homicidio intencional en grado de tentativa.

Igualmente refirió que las autoridades están buscando a otras 11 personas presuntamente involucradas en estos planes.

