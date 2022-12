MAS: Maduro tiene ocho años haciendo ofertas económicas engañosas

Tras recopilar las declaraciones emitidas por el presidente Nicolás Maduro cada fin de año, desde hace ocho años sobre la situación económica, “pone al descubierto claramente que no hay ningún plan por parte del gobierno para que los venezolanos tengan la posibilidad de una economía productiva que permita vivir de manera distinta”.

Así lo señaló, este lunes, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), quien recordó que, desde 2015, “Maduro dijo: año del cambio económico en Venezuela. Llegó 2016 y promete la recuperación económica. En 2017 dice que Venezuela consolidará modelo socio productivo. En 2018 señala que será un año de recuperación y superación de los problemas económicos. En 2019 señala: Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. En 2020: Con el esfuerzo de todos lograremos la prosperidad económica y en 2021 dijo: Debe ser el año del crecimiento y recuperación económica del país”.

Explicó que lo que sí existe, es una “oferta económica engañosa junto a mecanismos populistas y de control social que sabemos que utiliza para tratar de alguna manera darle algo a la población, justo cuando los venezolanos estamos padeciendo un esquema monetario en el cual conviven el bolívar y el dólar, donde el primero pierde cada vez más espacio frente al segundo. Ello nos ha llevado a que luego de la última eliminación de ceros, pasamos de un dólar que valía 4,30 a más de 16 bolívares”.

Producción insuficiente

Agregó que a esta situación se le suma que en Venezuela no hay producción suficiente, pero sí un divorcio del Estado venezolano y el sector privado. Se quejó de que no hay posibilidad de acceso a una tarjeta de crédito, de comprar productos esenciales como una nevera, una cocina, un inmueble o un carro por la vía del crédito bancario a través de un sistema financiero, “lo que sí habría si la economía nacional fuese verdaderamente productiva”.

Señaló que desde la tolda naranja han sido reiterativos acerca de que la única posibilidad de recuperar económicamente a Venezuela “es que haya espacios suficientes para que se produzca el trabajo y que éste genere las riquezas suficientes” algo que a su juicio no se ha logrado, “producto de los errores cometidos por este sistema que en los últimos 20 años ha tomado medidas que han terminado barriendo con la economía”.

Recordó que la política de la expropiación de empresas impuesta por Hugo Chávez fue un momento clave en el declive de la economía venezolana, por lo que la posibilidad de que pudiera seguir activada desde el campo privado y de gobierno “simplemente se acabó”.

“Una vez más volvemos a decirle al Gobierno nacional que deje de estar haciendo demagogia con ofrecimientos que no va a cumplir sobre el tema económico. Si no rectifican, podemos volver en la peor condición que vivimos entre 2016 y 2018 cuando no había donde poder comprar los alimentos necesarios”, enfatizó.

Diáspora golpeada y burlada

Mujica le recordó a mandatario nacional que la salida de aproximadamente siete millones de venezolanos “es responsabilidad del peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia y que él preside”, destacando que su gestión es la “principal responsable de los hechos políticos que producen la diáspora, por lo que su declaración de pedir trato digno a los migrantes, forma parte de las burlas permanentes que el gobierno venezolano le hace a nuestro país”.

Libertad a los presos políticos

El dirigente naranja insistió en la necesidad de que el gobierno nacional asuma de manera definitiva, como una muestra de su disposición al diálogo y la reconciliación, poner en libertad a los presos políticos.

“Por el mecanismo que sea, el Gobierno debe tomar la decisión de decir: Aquí en Venezuela no va a haber más presos políticos, como una forma de reconciliar y enrumbar al país por un camino diferente”, dijo.

Nota de prensa.